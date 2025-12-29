Napoli, la domanda a Pressing Hojlund è il più forte?

Crescita costante e gol decisivi. È lui, in questo momento, il miglior attaccante di questa Serie A?
Nello studio di Pressing si analizza il grande momento di Rasmus Hojlund con il Napoli. Pazzini: “Hojlund con la cura Conte è diventato l’attaccante più forte della Serie A, assieme a Lautaro. Ha fatto una trasformazione incredibile. Prima era molto istinto e potenza, molto cavallo pazzo. Conte lo ha educato, adesso è un attaccante pazzesco. Gioca per la squadra, non sbaglia un movimento, è cattivo sotto porta. Adesso determina”. Trevisani: “Come punta centrale Hojlund è il più forte. In senso assoluto è Lautaro”.
Sabatini: “Hojlund sembra Lukaku di 5 anni fa”, chiude Biasin: “Hojlund avrà la strada spianata, un grande futuro: ha 22 anni, il Napoli ha fatto un investimento incredibile”.