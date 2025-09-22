Bonolis dopo il Sassuolo: "Sono contento, è un'Inter da 7,5"

Paolo Bonolis promuove la sua Inter dopo il 2-1 al Sassuolo. Intervenuto a Pressing, queste le parole del conduttore di Avanti Un Altro: "Una buona Inter, voto 7,5 anche se sbagliamo molto davanti alla porta. Bravo il portiere avversario che è riuscito a farsi centrare per cinque volte addosso...". I nerazzurri hanno superato un avversario stimato da Bonolis: "Sassuolo squadra fastidiosa, per tutti sarà arduo superarla con facilità".