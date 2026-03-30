Achille Polonara torna a casa: il video dei tiri a canestro
Dopo la brutta malattia che l'ha tenuto fuori per quasi un anno, l'ala azzurra ha mostrato sui suoi social il ritorno sul parquet
Achille Polonara di nuovo con le scarpette da gioco e il pallone in mano: il 34enne di Ancona ha infatti postato un breve video sul suo profilo Instagram, nelle storie, col quale racconta il suo ritorno sul parquet. Un paio di tiri a canestro, sul campo di Sassari, e il bel segnale di ottimismo e speranza per un atleta che lotta contro la leucemia mieloide e ha subito un trapianto di midollo.