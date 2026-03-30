Achille Polonara torna a casa: il video dei tiri a canestro

Achille Polonara di nuovo con le scarpette da gioco e il pallone in mano: il 34enne di Ancona ha infatti postato un breve video sul suo profilo Instagram, nelle storie, col quale racconta il suo ritorno sul parquet. Un paio di tiri a canestro, sul campo di Sassari, e il bel segnale di ottimismo e speranza per un atleta che lotta contro la leucemia mieloide e ha subito un trapianto di midollo.