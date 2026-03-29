VERSO BOSNIA-ITALIA

La neve di Zenica cambia i piani degli azzurri: partenza positicipata verso la Bosnia

Lo stadio Bilino Polje di Zenica, dove l'Italia affronterà la Bosnia per l'ultima sfida dei playoff per la qualificazione al mondiale, è coperto da una coltre di neve

29 Mar 2026 - 08:00
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Non solo l'ambiente ostile: anche il meteo condiziona l'avvicinamento dell'Italia alla sfida di Zenica. Nelle ultime ore sulla città bosniaca è caduta la neve e, nonostante temperature in lieve rialzo, la pioggia prevista rischia di rendere il terreno di gioco particolarmente pesante.

Dopo un sopralluogo effettuato da un delegato Figc, il commissario tecnico Gattuso ha deciso di modificare il programma, evitando la consueta rifinitura nello stadio della partita e optando per un'ultima seduta mattutina a Coverciano.

La Nazionale partirà lunedì alle 16.30 con un volo charter da Firenze e raggiungerà Zenica intorno alle 19, dove sono in programma le attività della vigilia: la perlustrazione del campo e le conferenze stampa del ct e di un calciatore.

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