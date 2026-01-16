Logo SportMediaset

Calcio

Coppa d'Africa 2026: ecco lo stadio della finale

Il Prince Moulay Abdellah di Rabat è"pronto a ospitare Marocco-Senegal

16 Gen 2026 - 11:05
02:43 

Con una capienza di 68.700 posti, lo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat, in Marocco, è diventato una delle principali sedi della Coppa d’Africa TotalEnergies CAF 2025. Domenica ospiterà la finale del torneo con il match tra il Marocco, padrone di casa, e il Senegal, campione dell’edizione 2021.

Progettato da Populous, leader mondiale nel settore degli impianti sportivi e di intrattenimento, lo stadio è stato inaugurato a settembre 2025. La sua facciata esterna, realizzata con un design parametrico unico, integra un sistema di illuminazione firmato Lamalif Group, capace di creare spettacolari animazioni luminose su tutta la superficie esterna dell’impianto.

