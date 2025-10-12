Mention d’Honneur per il docufilm sul K2 prodotto da Sportmediaset per Focus

ll docufilm “K2 la gloria e il segreto”, produzione di SportMediaset per Focus, è stato premiato con la Mention d’Honneur alla 43ª edizione di ‘Sport Movies & Tv 2025’, il festival mondiale del cinema, della televisione, della cultura e dell’immagine sportiva e olimpica, che si è svolto a Milano dal 7 all’11 ottobre. Nella cornice dell’Auditorium Testori di palazzo Lombardia, la premiazione alla presenza del Direttore delle reti tematiche Mediaset, Marco Costa. Il festival ha visto la proiezione di 116 film da 52 Paesi, di cui 35 anteprime mondiali ed europee, oltre a mostre, workshop, meeting, volti a promuovere i valori dello sport attraverso le immagini. “K2 la gloria e il segreto” è il docufilm realizzato da SportMediaset in occasione dei settant'anni dalla gloriosa spedizione alpinistica che il 31 luglio 1954 portò un dream team di scalatori italiani per la prima volta in vetta al K2, la seconda montagna più alta della Terra. L’impresa che ha segnato la storia d’Italia e rivoluzionato l’alpinismo mondiale.