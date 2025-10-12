Logo SportMediaset
Sport Movies & Tv 2025

Mention d’Honneur per il docufilm sul K2 prodotto da Sportmediaset per Focus

Premio prestigioso per lo splendido ricordo dell'impresa della spedizione alpinistica del luglio 1954

12 Ott 2025 - 12:00

ll docufilm “K2 la gloria e il segreto”, produzione di SportMediaset per Focus, è stato premiato con la Mention d’Honneur alla 43ª edizione di ‘Sport Movies & Tv 2025’, il festival mondiale del cinema, della televisione, della cultura e dell’immagine sportiva e olimpica, che si è svolto a Milano dal 7 all’11 ottobre. Nella cornice dell’Auditorium Testori di palazzo Lombardia, la premiazione alla presenza del Direttore delle reti tematiche Mediaset, Marco Costa. Il festival ha visto la proiezione di 116 film da 52 Paesi, di cui 35 anteprime mondiali ed europee, oltre a mostre, workshop, meeting, volti a promuovere i valori dello sport attraverso le immagini. “K2 la gloria e il segreto” è il docufilm realizzato da SportMediaset in occasione dei settant'anni dalla gloriosa spedizione alpinistica che il 31 luglio 1954 portò un dream team di scalatori italiani per la prima volta in vetta al K2, la seconda montagna più alta della Terra. L’impresa che ha segnato la storia d’Italia e rivoluzionato l’alpinismo mondiale.

premio
sportmediaset
k2
