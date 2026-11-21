La festa dei Premi GLGS 2026 ha riempito il pomeriggio di venerdì di ricordi e riconoscimenti, tra passato, presente e futuro dello sport e del giornalismo sportivo. Tra i premiati nella Sala delle Colonne di Banco BPM di Milano anche il nostro Franco Piantanida, autore delle “Pagelle” di SportMediaset, che ha ricevuto il riconoscimento dedicato a Edoardo Mangiarotti dalle mani della figlia del grande schermidore, Carola, vicepresidente vicaria del CONI Lombardia, e dal Segretario GLGS Nicolò Vallone.