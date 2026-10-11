La squadra Real Camalli di Genova alza il trofeo della Winners Cup

In campo, sabato 10 ottobre, hanno vinto prima di tutto le emozioni. Quelle di ragazze e ragazzi che hanno scelto di mettersi in gioco, di scendere in campo con la maglia della propria squadra e di trasformare ogni pallone conteso in una testimonianza di resilienza. Al Centro Sportivo S. Pertini di Cornaredo la settima edizione della Winners Cup, promossa da FC Internazionale Milano insieme a CSI Milano, FIAGOP, AIEOP e Network of Expertise in Adolescents and Adults with Cancer, con il sostegno di Fondazione Bianca Garavaglia e Regione Lombardia, ha raccontato, partita dopo partita, la storia di tanti adolescenti che stanno affrontando o hanno appena superato un percorso di cura oncologico.