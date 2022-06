Wimbledon, Nadal va al terzo turno: sfiderà Sonego. Avanzano anche Tsitsipas e Swiatek

WIMBLEDON

Lo spagnolo supera Berankis al quarto set, il greco batte l’australiano Thompson. La numero uno al mondo rischia ma elimina Pattinama Kerkhove in tre parziali

Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas non sbagliano e passano al terzo turno di Wimbledon. Lo spagnolo batte il lituano Berankis a fatica (complice anche lo stop per via della pioggia) con il punteggio di 6-4, 6-4, 4-6, 6-3: nel prossimo match sfiderà Lorenzo Sonego. Passa il turno anche il greco, che elimina Thompson e incontrerà Kyrgios. Nel tabellone femminile, Iga Swiatek perde un set contro Pattinama Kerkhove (6-4, 4-6, 6-3) ma avanza. © Getty Images

TABELLONE MASCHILE

Sarà Rafael Nadal l’avversario di Lorenzo Sonego al terzo turno. Il numero 2 al mondo supera in quattro set Ricardas Berankis, in un match intenso e più lungo del previsto a causa dell’improvvisa pioggia che tiene fermi i due tennisti. Lo spagnolo lascia per strada un set e, a fatica, passa contro il lituano con il punteggio di 6-4, 6-4, 4-6, 6-3. Dopo un inizio set molto equilibrato, Nadal spinge sull’acceleratore e vince il primo parziale 6-4. Nel secondo, Rafa va nuovamente sotto di un break, ma come successo nel primo, recupera e si porta in avanti con un altro 6-4. Un Nadal poco lucido perde il terzo parziale per 6-4 contro Berankins. Dopo l’interruzione di un’ora, dovuta alla pioggia, lo spagnolo rientra in campo e chiude il match a suo favore.

Non delude e rispetta i pronostici il numero quattro al mondo Stefanos Tsitsipas, che vola al terzo turno. In soli tre set, il greco manda a casa Jordan Thompson con il punteggio di 6-2, 6-3, 7-5. Ai sedicesimi di finale incontrerà un altro australiano: Nick Kyrgios. Il ventisettenne di Canberra batte in un’ora e ventisei minuti il serbo Filip Krajinovic (n.26) con il punteggio finale di 6-2, 6-3, 6-1.

Esce di scena, invece, Denis Shapolavov, che perde contro il ventenne Nakashima. Sull'erba il canadese fatica e l'americano ne approfitta per chiudere in quattro set, col punteggio di 6-2, 4-6, 6-1, 7-6(6): al terzo turno incontrerà il colombiano Galan. Avanza anche Taylor Fritz, che batte 6-3, 7-6(3), 6-3 il britannico Grey. Al terzo turno l’americano si troverà di fronte Molcan.

TABELLONE FEMMINILE

Nel torneo femminile, avanza la numero uno al mondo Iga Swiatek. La polacca vince a fatica contro l'olandese Pattinama Kerkhove con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3 in due ore di gioco: nel prossimo match sfiderà la francese Cornet. Bene anche Paula Badosa: la spagnola batte la rumena Irina Maria Bara 6-3, 6-2 e affronterà, al turno successivo, Petra Kvitova (25esima Wta). Fuori a sorpresa, invece, l’altra ceca Karolina Pliskova, numero 7 al mondo, che cede alla britannica Boulter (118esima Wta) con il punteggio di 3-6, 7-6(4), 6-4. Va ai sedicesimi anche Simona Halep, che gestisce perfettamente il match contro la belga Flipkens e si impone 7-5, 6-4: incontrerà la giovane polacca Magdalena Fręch.