Wimbledon, Djokovic: "Berrettini tra i migliori al mondo, dovrò rispondere al meglio"

WIMBLEDON

Il numero 1 al mondo sulla finale: "Sarà un match molto difficile per entrambi"

Tra il sesto trionfo a Wimbledon e il sogno Grande Slam sulla strada di Novak Djokovic c'è Matteo Berrettini. Il numero 1 al mondo mostra grande stima e rispetto per l'azzurro. “Ha vinto tantissimi match quest’anno sull’erba. Probabilmente nel 2021 è stato il migliore su questa superficie - le parole del campione serbo - . Gioca bene, serve alla grande, è in forma. Sarà un match molto difficile per entrambi. Lui nell’ultimo anno è stato uno dei migliori giocatori del mondo. Ha un servizio e un diritto che lo aiutano su ogni superficie, come si è visto anche al Roland Garros, quando l’ho battuto in un durissimo match di 4 set”. Getty Images

Nole, che va alla caccia del 20° Slam della carriera che gli permetterebbe di eguagliare Federer e Nadal, ha già individuato quale sarà la chiave decisiva per la finale: “Dovrò rispondere al meglio delle mie possibilità, questo è certo. L’erba rende il servizio di Matteo ancora più pericoloso, come si è visto in questo torneo - ha aggiunto .. Sarà dura trovare il ritmo in risposta. Ma devo dire che ho fiducia nelle mie possibilità di riuscirci, la risposta è un colpo che mi ha aiutato spesso durante la carriera. Spero di essere in grado di mandare la palla di là quante più volte possibili e di aspettare le mie opportunità facendogli giocare sempre un colpo in più”.

