Tennis, US Open: a Sinner il derby con Sonego, si ritira Berrettini

us open

Va a Jannik Sinner il derby italiano agli US Open: l'altoatesino batte Lorenzo Sonego con il punteggio di 6-4, 6-2, 6-4 in 2 ore e 5 minuti di gioco. Il 22enne di San Candido sfiderà ora uno tra l'argentino Tomas Etcheverry e lo svizzero Stan Wawrinka. Deve invece arrendersi a una distorsione, invece, Matteo Berrettini, che abbandona sul 6-4, 5-3 per Rinderknech. Nel femminile, Lucia Bronzetti avanza grazie al successo sulla tedesca Lys.

TABELLONE MASCHILE

Il derby italiano agli US Open è senza storia: lo stravince Jannik Sinner, che in 2 ore e 5 minuti di gioco batte 6-4, 6-2, 6-4 Lorenzo Sonego, volando al terzo turno dell'ultimo Slam dell'anno. Il dominio del 22enne di San Candido è evidente e lo dimostrano l'andamento del match e i numeri, più che i parziali finali: set brevi e zero palle break concesse al torinese, che non riesce mai a mettere in difficoltà il numero 6 al mondo.

L'altoatesino, al contrario, parte subito all'attacco: al primo game, subito palla break annullata, tuttavia, da Sonego. Il secondo tentativo, però, è quello vincente: dall'1-1 passa al 3-1, ottenendo il vantaggio che resta tale per tutto il primo set che termina dunque 6-4. Nel secondo non c'è inversione di tendenza: immediato il 2-0, poi nel settimo game conquista un'altra palla break e dal 3-2 ottiene il 6-2 che gli garantisce il doppio vantaggio nel conto dei parziali.

Sonego non riesce a rispondere: appena dieci i punti concessi da Sinner quando è al servizio. Inevitabile, allora, vedere lo zero alla voce palle break concesse dall'altoatesino. La terza, invece, è quella buona per il classe 2001 al terzo game: ancora una volta da 1-1 a 3-1. Il torinese rimanda il più possibile la sconfitta, ma dopo 2 ore e 5 minuti di gioco il numero 6 al mondo chiude al primo match point nel momento di servire per la qualificazione. Dimostrazione di forza e terzo turno conquistato: il prossimo avversario sarà uno tra l'argentino Tomas Martin Etcheverry e lo svizzero Stan Wawrinka.

La gioia di Sinner, però, si contrappone alla delusione di Matteo Berrettini, che è costretto al ritiro: ne approfitta Arthur Rinderknech, che vola al terzo turno. Il francese dà subito problemi al romano e, non a caso, dopo tre palle break non sfruttate riesce a prendersi il set passando dal 4-4 al 6-4. Nel corso del secondo, riesce nuovamente a vincere il turno in battuta: poi, nel nono game, ecco l'episodio che chiude con largo anticipo il match. Sul 5-3 e servizio in favore del transalpino, il classe 1996 annulla tre set point, poi cade a terra nel tentativo di salvare un colpo dell'avversario rimediando una distorsione alla caviglia. Urla di dolore e tanta ansia anche per il pubblico di Flushing Meadows, così alla fine Berrettini è costretto al ritiro. Il numero 36 della classifica Atp riesce poi ad alzarsi e a camminare, seppur zoppicando vistosamente. Adesso, la preoccupazione va agli impegni futuri: sarà importante capire l'entità dell'infortunio del romano, che saluta così gli US Open.

TABELLONE FEMMINILE

Dopo aver eliminato a sorpresa Barbora Krejcikova, Lucia Bronzetti non spreca l'occasione e batte Eva Lys, centrando la qualificazione al terzo turno del tabellone femminile. Netta la vittoria della classe 1998: 6-3, 6-2 i parziali del successo al termine di un match con qualche sbavatura, ma nel quale non manca il cinismo della 24enne. Il match inizia con un break per parte (1-1), situazione che si ripete anche sul 3-3. Poi, l'azzurra strappa altre due volte il servizio (per la quarta nel solo primo set) e chiude sul 6-3. Nel secondo, sembra sprecare il vantaggio (da 2-0 a 2-2); poi approfitta per altre due volte della pessima giornata al servizio della tedesca e chiude sul 6-2. Adesso, se la vedrà con la cinese Qinwen Zheng, che batte 6-2, 3-6, 6-2 l'estone Kaia Kanepi.