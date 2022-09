Us Open: show youtuber, taglio capelli in tribuna durante match

© web

"Ora abbiamo davvero visto tutto": così John McEnroe, commentatore agli Us Open di tennis, ha detto sconsolato dopo aver assistito a una scena mai verificatasi sulle tribune di un torneo di tennis, e di sicuro non in uno prestigioso come lo slam in corso a New York, dove pure il pubblico non si segnala per correttezza e rispetto dei giocatori: nel bel mezzo del match dei quarti di finale tra Nick Kyrgios e Karen Khachanov all'Arthur Ashe Stadium, l'attenzione di tutti è stata attratta da un uomo seduto in seconda fila che si faceva tagliare i capelli da un parrucchiere.