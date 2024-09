Us Open, Medvedev aspetta Sinner: "Con lui sempre match duri"

© Getty Images

"Sinner? Abbiamo quasi sempre giocato dei match molto, molto duri, eccetto un paio. E proverò a pensare maggiormente alla nostra sfida di Wimbledon rispetto a quella di Melbourne (sorride, ndr)". Così Daniil Medvedev in vista del match contro Jannik Sinner nei quarti di finale degli Us Open di tennis a New York. "Ci conosciamo molto bene ormai e cerchiamo di capire cosa farà l'altro, ma poi alla fine la decisione arriva sempre sui momenti decisivi: la palla break, il set-point...", ha aggiunto il russo dopo la vittoria contro il portoghese Nuno Borges.