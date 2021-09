US Open: Auger-Aliassime sfiderà Medvedev in semifinale

TENNIS

Il canadese avanza grazie al ritiro di Carlos Alcaraz, costretto ad abbandonare per un problema alla coscia sinistra nel secondo set. Nel femminile, avanza Sabalenka

È Felix Auger-Aliassime l'ostacolo tra Daniil Medvedev e la finale degli US Open. Il canadese centra la sua prima semifinale in carriera in uno Slam grazie al ritiro di Carlos Alcaraz nel corso del secondo set: dopo il 6-3 del primo, il 18enne spagnolo decide di abbandonare a causa di un problema alla coscia sinistra. Nel tabellone femminile, Aryna Sabalenka batte 6-1, 6-4 Barbora Krejcikova: sfiderà la sorpresa Leylah Fernandez in semifinale.

Vedi anche Tennis US Open: Medvedev supera anche Van De Zandschulp e vola in semifinale

TABELLONE MASCHILE

Finisce ai quarti di finale la splendida cavalcata di una delle rivelazioni del tabellone maschile degli US Open: Carlos Alcaraz, infatti, saluta dopo il ritiro durante il match contro Felix Auger-Aliassime, alla sua prima semifinale in uno Slam. Troppo forte il dolore alla coscia sinistra: lo spagnolo regge soltanto un set, saldamente in mano al canadese, che trova il break nel sesto game e si porta sul 4-2. Il 18enne lotta e ha anche tre palle break per recuperare lo svantaggio, ma Auger-Aliassime le annulla e chiude sul 6-3. Il secondo set si apre subito con un altro break incassato da Alcaraz, che sull'1-2 chiede il timeout medico. Passa soltanto un game e l'iberico capisce di non poter continuare: finisce così la sua avventura agli US Open. Continua, invece, quella di Felix Auger-Aliassime: la sua prima semifinale in uno Slam sarà contro il numero 2 al mondo Daniil Medvedev.

TABELLONE FEMMINILE

Aryna Sabalenka rispetta il pronostico, batte Barbora Krejcikova e vola in semifinale. Troppo forte la bielorussa per la ceca, letteralmente travolta nel primo set. La numero 2 al mondo, infatti, si aggiudica il parziale per 6-1 strappando per tre volte su tre il servizio alla nona della classifica Wta, rendendo inutile il controbreak del terzo game. In avvio di secondo set, Sabalenka conquista per la quarta volta consecutiva il game sulla battuta della 25enne di Brno e va subito sul 2-0: uno strappo che si rivelerà decisivo. Krejcikova, infatti, può solo difendersi, evitando di cedere con troppo anticipo annullando altre due palle break. Al momento di servire per il match, però, la bielorussa lascia a 0 l'avversaria e chiude sul 6-4. Per Aryna Sabalenka è la seconda semifinale consecutiva e in assoluto in uno Slam, dopo quella di Wimbledon 2021 persa contro Karolina Pliskova. Affronterà Leylah Annie Fernandez, già capace di eliminare tre top 20 Wta: Naomi Osaka (3), Angelique Kerber (17) ed Elina Svitolina (5).