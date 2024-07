Troppo Berrettini per Halys: Matteo campione a Gstaad per la seconda volta

TENNIS

Matteo trionfa 2-0 (6-3, 6-1) contro il francese e bissa il successo del 2018: nono trofeo in carriera per il romano

Berrettini-Halys, le foto più belle della finale di Gstaad



























Torna a vincere e a sorridere Matteo Berrettini, che nel torneo Atp 250 di Gstaad (Svizzera) trionfa in finale contro Quentin Halys con il punteggio di 6-3, 6-1 in un'ora esatta di gioco. Il romano mette in crisi il servizio del francese nel primo set, aumentando i giri del motore (e approfittando degli errori dell'avversario) nel secondo. È il nono titolo in carriera per Berrettini, già vincitore in terra elvetica nel 2018.

Un Berrettini in grande forma in Svizzera, il romano trionfa nel torneo di Gstaad superando in finale 2-0 Quentin Halys con il punteggio di 6-3, 6-1. Nei primi giochi del set iniziale i due tengono agilmente i propri turni di battuta, con percentuali di servizio ottime e seconde palle giocate con tanta potenza. Sul 3-2 Berrettini ha la forza di annullare ben tre palle break al francese, spostando l’inerzia dalla sua parte: l’azzurro nel game successivo trasforma la prima palla break della sua partita, andando sul 4-3 prima e sul 5-3 poi nel suo turno di battuta. Dopo una breve interruzione per pioggia Berrettini trova il secondo break della gara, chiudendo con un netto 6-3 e andando avanti 1-0. Il secondo parziale è un monologo assoluto di Matteo, favorito anche dai tanti errori del francese: due break consecutivi e servizi impeccabili, per volare via sul 5-0. Con orgoglio il tennista transalpino vince l’unico game della sua seconda partita, ma non basta per evitare il 6-1 che vale il 2-0 finale. Berrettini vince per la seconda volta il torneo di Gstaad dopo il 2018, salendo a quota 9 titoli in carriera.

"GSTAAD POSTO SPECIALE, ORA TESTA AGLI US OPEN"

"Sembra ieri che ho vinto qui a Gstaad, nel frattempo è successo tantissimo. È un posto speciale, sento le stesse energie, le stesse sensazioni di 6 anni fa". Così Matteo Berrettini dopo aver vinto l'Atp 250 di Gstaad, in Svizzera. Sulla sospensione del match per pioggia Berrettini ha aggiunto: "Quando ti fermi e riparti non è facile". Poi un'analisi del match: "Dopo il primo set ho trovato il focus perfetto. Prossimi obiettivi? Quest'anno ho iniziato tardi con tanti dubbi sulla condizione fisica. Ora mi voglio godere i prossimi tornei e poi penserò agli Us Open".