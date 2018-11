Tennis, Atp Finals: Djokovic stende Isner davanti a Cristiano Ronaldo

12/11/2018

DJOKOVIC-ISNER 2-0

Sotto gli occhi di Cristiano Ronaldo e famiglia, il serbo Novak Djokovic affronta e batte 2-0, alla O2 Arena di Londra nel suo primo match del Gruppo Kuerten delle Nitto Atp Finals, l’americano John Isner. Nole sfida per l’undicesima volta lo statunitense dopo aver vinto otto incontri su dieci. Subito botta e risposta con Djokovic costretto a inseguire Isner ma al quinto game cambia l’andazzo del set: break del serbo che passa in vantaggio sul 3-2. Nole controlla la gara portandosi avanti di due game (5-3) per poi chiudere al decimo gioco sul 6-4. Nel secondo set Isner torna protagonista cercando di dominare il serbo, ma Djokovic non lascia mai prendere il volo all’avversario. Nole passa in vantaggio con il break del settimo gioco per poi chiudere il secondo set sul 6-3. Un successo importante per Djokovic che inizia nel migliore dei modi il torneo londinese. Adesso gli scontri diretti salgono a nove per il serbo su undici incontri.



ZVEREV-CILIC 2-0

Zverev nel pomeriggio si era aggiudicato il primo incontro del Gruppo Kuerten, battendo 2-0 il croato Cilic. Il tedesco non ha brillato ma con una prestazione sufficiente è riuscito a superare l’avversario aggiudicandosi entrambi i set per 7-6. Inizia bene Cilic che si porta avanti di tre game nel primo set, poi la risposta di Zverev che porta il risultato sull’1-3. Il croato mantiene il vantaggio sino al 5-2, poi il tedesco dà inizio alla sua ascesa sino al cinque pari. Cilic si porta nuovamente in vantaggio sul 6-5 ma Zverev non si scompone e conquista il set con il definitivo 7-6 aggiudicandosi un tie-break da cardiopalmo giocato punto su punto (7-5). Nel secondo set il tedesco non abbassa la guardia e si porta sempre avanti di un game, Cilic pareggia i conti ogni volta. Tra il settimo e l’ottavo gioco arriva il break del croato (3-4) con il contro break del tedesco (4-4). Zverev domina al tie-break conquistando il secondo set 7-6 (6-1) e dopo due ore gioco si aggiudica il match per 2-0.