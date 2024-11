Tennis, Wta Finals: Errani e Paolini vanno ko, tutto rimandato all'ultima sfida

Un primo set dominato e poi ecco il progressivo calo, sia nel fisico che nella concentrazione. Jasmine Paolini e Sara Errani buttano via la chance di fare il bis e perdono contro Gaby Dabrowski ed Erin Routliffe: 1-6, 7-6, 11-9 il punteggio. Il primo set è sfavillante per le azzurre, che approfittano della pessima partita giocata dalla neozelandese Routliffe. Errani e Paolini dominano al servizio e in risposta, chiudono i primi tre gambe a zero e ripartono con forza dopo il 3-1 delle rivali. Colpisce la varietà del gioco e delle soluzioni di Errani-Paolini, che annichiliscono le rivali e chiudono sul 6-1 dopo soli 22' di gioco. Sembra il preludio a una partita dominata, invece nel secondo parziale risale ampiamente di tono Dabrowski che trascina anche la compagna. Le rivali delle azzurre piazzano il break sul 3-1 e ritrovano, per un game, anche Routliffe portandosi sul 4-1.