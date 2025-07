Tennis, Wimbledon: Sabalenka out a sorpresa con Anisimova che in finale troverà Swiatek

Una protagonista a sorpresa e un'atleta che cerca di riconquistare la vetta del ranking Wta dopo la squalifica e tante difficoltà. Saranno Amanda Anisimova (13) e Iga Swiatek (8) a giocarsi il titolo Wta a Wimbledon, dopo due semifinali dall'andamento diametralmente opposto. La statunitense, che per un brevissimo periodo si era anche ritirata per la depressione seguita alla scomparsa del padre, ha la meglio sulla numero uno al mondo. Aryna Sabalenka, mai così fallosa e imprecisa, crolla infatti col punteggio di 6-4, 4-6, 6-4. Un'autentica battaglia punto a punto premia Anisimova nel primo set e la statunitense sogna anche di chiuderla nel secondo, salvo poi cedere alla più forte avversaria. Tutti si aspetterebbero la dirompente vittoria di Sabalenka nel terzo, invece gli errori e la maggior lucidità della rivale hanno la meglio: è Anisimova a chiuderla in 2h37', conquistando la sua prima finale in uno Slam. Tutto semplice, invece, per Iga Swiatek. La polacca ha facilmente la meglio in 1h12' su Belinda Bencic, outsider che aveva eliminato Cocciaretto e due teste di serie: Aleksandrova (18) e Andreeva (7). Non c'è mai partita per la svizzera contro una Swiatek ingiocabile, pari a quella dei tempi d'oro: varietà di colpi, risposte impossibili da fermare e giocate da campionessa. Saranno dunque Swiatek e Anisimova a giocarsi il titolo e, per quanto ha dimostrato, la polacca sembra nettamente favorita. Per lei sarebbe la chiusura di un cerchio, dopo la squalifica e il periodo di crisi nei mesi scorsi. Per Anisimova, invece, il coronamento di un sogno. La vincitrice di Doha, intanto, festeggia l'ingresso nella top-10: alla peggio, lunedì sarà al numero 7 del ranking Wta.