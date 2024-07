Tennis, Wimbledon: Musetti batte Comesana e vola per la prima volta agli ottavi  

WIMBLEDON

L'azzurro si impone per 3-1 (6-2, 6-7, 7-6, 6-3) dopo oltre tre ore e mezza di gioco: ora la sfida al francese Perricard che vale i quarti

© Getty Images Approda agli ottavi di finale di Wimbledon per la prima volta Lorenzo Musetti, che dopo tre ore e trentatré minuti riesce a imporsi per 3-1 sull'argentino Francisco Comesana. Musetti gioca un ottimo primo set (6-2), poi però cade nel tie-break del successivo. Dopo le tante interruzioni per pioggia l’italiano riesce ad allungare 2-1 di nuovo al tie-break, per poi chiudere con il 6-3 finale. Ad attendere Lorenzo c’è il francese Perricard.

Si prende gli ottavi di finale di Wimbledon Lorenzo Musetti dopo un match interminabile tra tie-break e interruzioni per pioggia. Il primo set di Lorenzo è praticamente perfetto, salvo qualche errore però ininfluente: l’azzurro trova il break al secondo gioco, allunga approfittando di una condizione non perfetta del suo avversario e poi chiude con un altro servizio strappato per il 6-2 finale. La seconda partita è decisamente più equilibrata, con l’argentino che alza il suo livello di tennis. I due si annullano svariate palle break a vicenda, tenendo tutti i turni di battuta e arrivando in parità sul 6-6. Nel tie-break Lorenzo commette un paio di errori di troppo, ed è costretto ad arrendersi 7-4 per il 7-6 finale di Comesana che vale l’1-1. L’inerzia rimane dalla parte dell’argentino anche dopo la pausa per pioggia a inizio terzo set, con Musetti che però è bravo a rimanere aggrappato ai suoi turni di battuta. I due arrivano ancora una volta allo spareggio, ma questa volta l’esito è differente: Lorenzo si accende e con il 7-3 al tie-break chiude 7-6 il parziale per portarsi sopra 2-1. Dopo l’ennesimo stop dovuto al maltempo l’italiano trova le energie e i colpi per rubare il servizio al suo avversario e allungare nel quarto set, chiuso poi nel proprio turno di battuta con il 6-3 finale. Musetti vola agli ottavi dove lo attende il francese Perricard, vittorioso contro Ruusuvuori.