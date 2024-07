Tennis, Wimbledon: Djokovic accede agli ottavi, ok anche Zverev e Medvedev

WIMBLEDON

Il serbo piega Popyrin 3-1 (4-6, 6-3, 6-4, 7-6) e avanza nel tabellone, ad attenderlo Rune: nel femminile out a sorpresa la numero uno Iga Swiatek

© Getty Images Perde il primo set ma accede agli ottavi di finale di Wimbledon Novak Djokovic, che supera l’australiano Popyrin per 3-1 con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 7-6. Avanzano al turno successivo anche Zverev (3-0 contro Norrie con un 6-4, 6-4, 7-6) e Medvedev (3-1 sul tedesco Struff con il punteggio di 6-1, 6-3, 4-6, 7-6). Nel tabellone femminile fuori clamorosamente Iga Swiatek, sconfitta 2-1 per mano di Putintseva con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-2.

TABELLONE MASCHILE

Tutto piuttosto facile per Novak Djokovic, che parte male ma poi rimonta Alexei Popyrin trionfando 3-1. Nel primo set i due partono subito forte a servizio, ma sul 3-3 (dopo aver rischiato nel game precedente) l’australiano riesce a strappare il turno di battuta al suo avversario e ad andare poi a chiudere a servizio con il 6-4. Il serbo reagisce nei due parziali successivi, alzando il suo livello di tennis e mettendo in mostra i limiti di esperienza di Popyrin: sono sufficienti due break, uno per partita, per ribaltare tutto e allungare 2-1 con un rapido 6-3, 6-4. Nel quarto set i due tengono i turni di battuta fino al tie-break, con tanti ace e tanti game che scorrono veloci. L’australiano annulla tre palle break decisive sul 5-5, ma non può nulla nel mini-parziale finale. Djokovic ha la meglio e avanza agli ottavi dopo oltre tre ore di gioco: ad attenderlo Holger Rune, che con una grande rimonta da 0-2 a 3-2 regola il francese Halys 1-6, 6-7, 6-4, 7-6, 6-1.

Avanzano anche Daniil Medvedev e Alexander Zverev: il russo piega il tedesco Struff 3-1 in due ore e ventidue minuti, in una partita dalle numerose sospensioni per pioggia. Medvedev va sopra 2-0 con il punteggio di 6-1, 6-3, perde 6-4 il terzo set e poi chiude al tie-break con il 7-6 decisivo. Discorso diverso invece per Zverev, che regola il britannico Norrie in due ore e trenta minuti con un secco 3-0. Anche in questo caso primi due set abbastanza agevoli per il tedesco, dominati entrambi 6-4. Nella terza partita i due arrivano al tie-break, vinto da Alexander 7-6 con il risultato di 17-15. Per il tedesco la prossima sfida è contro Taylor Fritz, che con un netto 3-0 si sbarazza di Tabilo 7-6, 6-3, 7-5.

Accede agli ottavi di finale anche De Minaur, senza giocare e con walk-over su Pouille. Avanti i tre francesi Humbert, Fils e Perricard, grazie alle vittorie rispettivamente su Nakashima (3-1 con il punteggio di 7-6, 6-3, 6-7, 7-6), Safiullin (3-2 dopo oltre tre ore di gioco) e Ruusuvuori (3-1 in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-2, 7-6, 6-4).

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile è clamorosamente fuori Iga Swiatek, che continua la sua maledizione con l’erba inglese. La polacca esce contro la numero 35 del ranking Putintseva, in due ore esatte con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-2. Eliminata a sorpresa anche Ons Jabeur, che crolla 2-0 contro l’ucraina Svitolina con il punteggio di 6-1, 7-6. Non delude Elena Rybakina, che in meno di un’ora spazza via Wozniacki con un sonoro 6-0, 6-1.

Avanzano con un deciso 2-0 anche Ostapenko (6-1, 6-3 contro la statunitense Pera), Kalinskaya (7-6, 6-2 contro Samsonova) e Collins (doppio 6-4 sulla brasiliana Haddad Maia), mentre Wang Xin supera la britannica Dart 2-1 con il punteggio di 2-6, 7-5, 6-3. Deve arrendersi per infortunio la spagnola Bouzas Maneiro, costretta al ritiro sotto nel punteggio sul 6-0, 4-3 contro Krejcikova.