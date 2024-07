Tennis, Wimbledon: Alcaraz vola agli ottavi, eliminato Tiafoe

WIMBLEDON

Lo spagnolo rimonta due volte dallo svantaggio contro il coraggioso statunitense: 5-7, 6-2, 4-6, 7-6, 6-2 il punteggio dopo 3h50' di gioco

© Getty Images Il terzo turno di Wimbledon sorride a Carlos Alcaraz (3), che firma una strepitosa vittoria in rimonta contro Frances Tiafoe (29). Lo statunitense mette in difficoltà il rivale col servizio e rischia di chiudere i giochi nel quarto set, ma si fa rimontare e perde nel quinto parziale: 5-7, 6-2, 4-6, 7-6, 6-2 il punteggio finale. Lo spagnolo sfiderà Humbert (16) o Nakashima. Avanzano Dimitrov (10) e Paul (12), sospeso il match di Medvedev.

TABELLONE MASCHILE

Il tabellone maschile del torneo di Wimbledon non perde Carlos Alcaraz, detentore del torneo e numero tre del seeding, nonostante gli evidenti rischi corsi contro Frances Tiafoe (29): lo statunitense lotta e sogna l'impresa, ma cede al quinto set col punteggio di 5-7, 6-2, 4-6, 7-6, 6-2. Alcaraz prova a imporre il suo ritmo sin dall'inizio match, ma non ci riesce: si gioca di rimpallo tra due giocatori molto forti al servizio, che si inseguono nel punteggio. Un game vinto a testa e si arriva al 5-5, con Tiafoe che piazza il primo scatto: 7-5 strappando il servizio al rivale e vittoria nel primo set. Nel secondo parziale è dominio per lo spagnolo, che pareggia i conti con un perentorio 6-2 e una percentuale di errori tendente allo zero, ma nel terzo si ristabilisce l'equilibrio: Tiafoe risponde colpo su colpo, rischiando anche un infortunio, e allunga sul 5-3. Alcaraz risponde, ma nulla può di fronte al servizio rivale: 6-4 e l'ex numero uno al mondo deve ancora rincorrere.

Il quarto set viene giocato sul filo del rasoio, ed è ad altissima tensione: Alcaraz rimonta da 30-0 per piazzare il 5-4, poi viene raggiunto da Tiafoe. Lo spagnolo rischia grosso, ma sa alzare il livello e portare la sfida al tiebreak: qui è un dominio, col 7-2 che vale l'approdo al quinto set. Un parziale nel quale non c'è storia: Alcaraz lo vince con un nettissimo 6-2 e vola agli ottavi, dopo 3h50' di gioco. In un programma funestato a tratti dalla pioggia, prosegue il cammino di Tommy Paul (12): lo statunitense elimina Bublik (23) in tre set col punteggio di 6-3, 6-4, 6-2. Netto successo anche per Grigor Dimitrov (10): 6-3, 6-4, 6-3 su Monfils.

TABELLONE FEMMINILE

Poche sorprese invece nel tabellone femminile, che ha visto avanzare la nostra Jasmine Paolini (7). La sua sfidante negli ottavi sarà Madison Keys (12), che ha sconfitto in due set (6-4, 6-3) l'ucraina Kostyuk. Mesta eliminazione, invece, per la russa Kasatkina (14): Paula Badosa avanza col punteggio di 7-6, 4-6, 6-4. Avanti anche la rivelazione australiana Radovcic e la statunitense Emma Navarro: la testa di serie numero 19 ha la meglio sulla russa Šnaider: 2-6, 6-3, 6-4 il punteggio che sancisce un successo in rimonta.