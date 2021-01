Tennis: Volandri nuovo capitano dell'Italia di Coppa Davis

TENNIS

Filippo Volandri è il nuovo capitano dell'Italia di Coppa Davis. Volandri, che dal 2018 ricopre anche l'incarico di Direttore Tecnico Nazionale, subentra a Corrado Barazzutti, il cui mandato è scaduto lo scorso 31 dicembre. Barazzutti è stato capitano di Coppa Davis ininterrottamente per 20 anni ed ha anche ricoperto il ruolo di capitano di Fed Cup dal 2002 al 2016, conducendo la Nazionale femminile alla conquista di 4 titoli mondiali.

“Ringrazio il Consiglio Federale per la fiducia riposta in me – ha detto il neocapitano Volandri – In questo momento così importante nella mia carriera di tecnico un grazie altrettanto sentito va poi a Corrado, che nel 2001, appena nominato capitano, mi fece debuttare in Coppa Davis nonostante fossi ancora un ragazzo. Spero di riuscire a onorare quanto lui questo ruolo”. “A Corrado – ha dichiarato il presidente della FIT Angelo Binaghi – va il nostro ‘grazie’ più sincero per i risultati che ha ottenuto e per l’esempio che ha saputo dare a giocatrici e giocatori italiani per due decenni. A Filippo Volandri va l’augurio di proseguire sulla panchina azzurra l’ottimo lavoro che sta svolgendo già da qualche anno, assieme a tutto lo staff tecnico federale, per favorire e coordinare la crescita dei nuovi talenti tricolori”.