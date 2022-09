Tennis, US Open: Gauff e Jabeur agli ottavi, passa anche Khachanov

© Getty Images

Serata ricca di emozioni, agli US Open. Nel tabellone maschile, Khachanov approfitta del ritiro di Draper per conquistare un match già ben indirizzato. Avanza anche Davidovich Fokina, che sfiderà Berrettini. Derby statunitense al femminile: Coco Gauff elimina la connazionale Keys in due set. Avanza la finalista di Wimbledon Ons Jabeur, che sconfigge in tre set la padrona di casa Rogers. Agli ottavi anche Kudermetova e Zhang.