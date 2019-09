Tennis, US Open: Federer è perfetto e va ai quarti, Goffin steso in tre set  

Roger Federer conquista i quarti di finale agli US Open con una vittoria perentoria contro il belga Goffin, battuto senza possibilità di replica in tre set con il punteggio finale di 6-2, 6-2, 6-0 in appena un’ora e diciannove minuti di gioco. Lo svizzero gioca il suo tennis senza esitazioni, con l’avversario costretto ad errori a ripetizione, intervallati dai colpi magistrali di Federer che divertono il pubblico sugli spalti.