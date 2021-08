Tennis, Us Open: Berrettini e Sinner al secondo turno

US OPEN

Avanti anche Musetti, Seppi e Trevisan

Sono sei gli italiani protagonisti italiani del pomeriggio newyorkese della seconda giornata degli US Open 2021. Comincia bene l’avventura di Matteo Berrettini, che archivia la pratica Jérémy Chardy e vola al secondo turno, con il punteggio di 7-6(5), 7-6(7), 6-3. Al secondo turno ci sono anche Jannik Sinner, vincente in quattro set contro Max Purcell, Lorenzo Musetti e Andreas Seppi. Niente da fare invece per Salvatore Caruso. Saluta il torneo anche Stefano Travaglia: Corentin Moutet lo batte 6-4, 7-5, 7-6(3). Bene Martina Trevisan.

TABELLONE MASCHILE

Buona la prima per Matteo Berrettini, che accede al secondo turno degli US Open nonostante debba soffrire non poco contro Jérémy Chardy, specialmente nei primi due set: tuttavia termina 7-6(5), 7-6(7), 6-3 a favore della testa di serie numero 6 del tabellone. Il romano riesce a conquistare i primi due parziali solo dopo un serratissimo tiebreak contro l’arcigno francese: 7-5 il primo, 9-7 il secondo. Leggermente più agevole invece il terzo set: il numero 8 al mondo, dopo avere strappato il servizio all’avversario nel quinto game, chiude bene l’incontro mantenendo i propri turni di battuta. Avvio positivo, quindi, per Berrettini, il quale può così mettersi alle spalle la delusione del forfait forzato al torneo olimpico di Tokyo 2020 e la prematura eliminazione a Cincinnati.



Prima vittoria in carriera agli US Open per Jannik Sinner, che sconfigge al debutto l’australiano Max Purcell 6-4, 6-2, 4-6, 6-2. Sul 5-3, l’altoatesino fallisce la chance di servire per il primo set e subisce il controbreak, ma è bravissimo a restare freddo e chiudere il parziale nel game successivo. Pur sprecando tre chance per andare avanti di due turni di risposta, Sinner non si trova a dover aver nulla di cui recriminare nemmeno nel secondo. La terza frazione si apre con l’azzurro che subisce un break prematuro e parte alla rincorsa del suo avversario, che però è chirurgico al servizio e, senza tremare, conquista il set. Nel secondo game del quarto set, tuttavia, è proprio Sinner a piazzare il break, complice anche un doppio fallo dell’avversario. Da là in poi, la fiducia del numero 16 al mondo cresce in maniera esponenziale: Jannik non concede più nulla al servizio e, grazie ad un break conclusivo, chiude sigilla il passaggio del turno.



Bene Lorenzo Musetti contro Emilio Nava: il carrarese (n.60 del ranking Atp) ha la meglio contro lo statunitense, steso in rimonta 6(5)-7, 6-4, 6-1, 6-3. Dopo avere perso il primo set al tiebreak, l’azzurro conquista la seconda frazione, pur perdendo il servizio sul 5-3, perché riesce a conquistare l’immediato controbreak a 15 nel decimo game. Nel terzo set Musetti mette a segno una bella striscia di cinque giochi consecutivi, prima di brekkare l’avversario nel nono game del quarto set.



Grandissimo cuore di Andreas Seppi, che vince al quinto set lo scontro contro l’ungherese Márton Fucsovics in un palpitante tiebreak. Il risultato finale parla chiaro: 2-6, 7-5, 6-4, 2-6 per altoatesino numero 89 al mondo, che non molla un colpo nonostante si vede strappare un break nel sesto game dell’ultimo ‘infernale’ parziale. Ora, per lui, al secondo turno ci sarà il polacco Hubert Hurkacz (13). Termina invece l’avventura di Salvatore Caruso: il siracusano, numero 113 al mondo, deve arrendersi in tre set davanti a Kei Nishikori (56), che passa in quattro set 6-1, 6-1, 5-7, 6-3.



TABELLONE FEMMINILE

Buon esordio positivo per Martina Trevisan agli US Open 2021. La fiorentina, numero 106 al mondo, supera il primo turno dell’ultimo Slam stagionale in programma a Flushing Meadows a New York battendo la padrona di casa Coco Vandeweghe, numero 160 del ranking, infliggendole un secco 6-1, 7-5. Dopo una serie di palle break annullate, l’azzurra riesce a portare a casa un infinito primo game del primo set. Da questo momento in poi Trevisan è semplicemente devastante con tre break consecutivi, intervallati da un controbreak che non sposta gli equilibri e frutta il 6-1. Ben più combattuto il secondo set: una sola palla break per Vandeweghe viene annullata alla grande dalla toscana. Poi, nell’undicesimo game, c’è il break risolutore. Trevisan deve annullare tre palle controbreak nel game in cui serve per vincere il match, riuscendo comunque a cancellarle alla rivale per poi chiudere alla prima opportunità. Con questo successo in due set la ventisettenne approda così al secondo turno, dove sfiderà, Belinda Bencic, che ha vinto lo scontro contro Arantxa Rus.