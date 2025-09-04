Tennis, US Open: Auger-Aliassime rimonta de Minaur e vola in semifinale

TABELLONE MASCHILE

Dopo quattro anni di assenza Felix Auger-Aliassime torna in una semifinale Slam, sempre sul cemento degli US Open: il canadese supera in rimonta 3-1 Alex de Minaur dopo quattro ore e tredici minuti di battaglia, a suon di break e contro-break. L’australiano nel corso del primo set è più sciolto: sul 3-3 strappa il servizio al rivale, annulla due palle break nel game successivo e chiude con il 6-4 dell’1-0. Dopo il primo set inizia lo show del canadese: prima risponde subito al break di de Minaur per riportare il parziale in equilibrio al secondo set, poi al tie-break, sul 7-7, sale in cattedra con i due punti che valgono il 7-6 del pareggio. La sfida è combattuta anche nel quarto set, con Felix che allunga grazie ad un break sul 4-2. Sul 5-4 l’australiano resta in partita strappando il servizio del 5-5, ma il numero 27 del ranking risponde subito con il contro-break decisivo: 7-5 finale per allungare sul 2-1. L’equilibrio regna sovrano anche nella quarta partita, con Alex che risponde con le ultime energie ad un altro break di Auger-Aliassime per portare la sfida al secondo tie-break di giornata. Il canadese nel mini-parziale finale fallisce un match point, ma trasforma il secondo per chiudere i conti con il 7-6 del definitivo 3-1. Auger-Aliassime vola in semifinale, dove attende il vincitore del derby italiano tra Sinner e Musetti.