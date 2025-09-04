Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
US OPEN

Tennis, US Open: Auger-Aliassime rimonta de Minaur e vola in semifinale

Il canadese si impone per 3-1 (4-6, 7-6, 7-5, 7-6) e aspetta il derby tra Sinner e Musetti per conoscere il suo avversario

04 Set 2025 - 00:05
© Getty Images

© Getty Images

Show di Felix Auger-Aliassime: il canadese nei quarti di finale degli US Open rimonta Alex de Minaur e raggiunge la seconda semifinale Slam in carriera (la prima sempre negli Stati Uniti nel 2021). Dopo il primo set, portato a casa dall’australiano con il punteggio di 6-4, il numero 27 del ranking Atp cambia marcia e pareggia i conti (7-6), poi allunga grazie a due break nel momento clou (7-5) e chiude la pratica con un altro tie-break (7-6).

TABELLONE MASCHILE 
Dopo quattro anni di assenza Felix Auger-Aliassime torna in una semifinale Slam, sempre sul cemento degli US Open: il canadese supera in rimonta 3-1 Alex de Minaur dopo quattro ore e tredici minuti di battaglia, a suon di break e contro-break. L’australiano nel corso del primo set è più sciolto: sul 3-3 strappa il servizio al rivale, annulla due palle break nel game successivo e chiude con il 6-4 dell’1-0. Dopo il primo set inizia lo show del canadese: prima risponde subito al break di de Minaur per riportare il parziale in equilibrio al secondo set, poi al tie-break, sul 7-7, sale in cattedra con i due punti che valgono il 7-6 del pareggio. La sfida è combattuta anche nel quarto set, con Felix che allunga grazie ad un break sul 4-2. Sul 5-4 l’australiano resta in partita strappando il servizio del 5-5, ma il numero 27 del ranking risponde subito con il contro-break decisivo: 7-5 finale per allungare sul 2-1. L’equilibrio regna sovrano anche nella quarta partita, con Alex che risponde con le ultime energie ad un altro break di Auger-Aliassime per portare la sfida al secondo tie-break di giornata. Il canadese nel mini-parziale finale fallisce un match point, ma trasforma il secondo per chiudere i conti con il 7-6 del definitivo 3-1. Auger-Aliassime vola in semifinale, dove attende il vincitore del derby italiano tra Sinner e Musetti.

TABELLONE FEMMINILE
Colpo a sorpresa nel tabellone femminile: Iga Swiatek esce ai quarti di finale contro Amanda Anisimova. La polacca deve arrendersi 2-0 dopo un’ora e trentotto minuti di partita. Iga parte subito bene con un break nel primo game, ma la statunitense risponde immediatamente nel game successivo. Le due tengono il servizio fino al 5-4 in favore dell’americana, che nel gioco decisivo riesce a strappare il turno di battuta alla numero 2 al mondo per chiudere con il 6-4 dell’1-0. La reazione di Swiatek arriva nuovamente nel primo game della seconda partita (altro break), ma sul 2-1 Anisimova pareggia nuovamente i conti. Sul 4-3 Iga concede un altro break, quello decisivo: Amanda fallisce tre match point sul 5-3, ma il quarto è quello buono. La statunitense si impone 2-0 (6-4, 6-3) e attende in semifinale la vincitrice del confronto tra Muchova e Osaka.

us open
auger-aliassime

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Sinner 'beccato'! Il nuovo sfondo del cellulare scatena il web

Sinner strapazza Bublik, ai quarti lo storico derby con Musetti: "Bello un italiano in semifinale"

Alcaraz senza rivali: percorso netto anche con Lehecka e semifinale sul velluto

Musetti show, demolito Munar: ai quarti il possibile derby azzurro con Sinner

Sinner è ingiocabile, domina Bublik e si regala lo storico derby con Musetti ai quarti

Djokovic impeccabile: supera Fritz e raggiunge Alcaraz in semifinale

Notizie del giorno
Vedi tutti
ATALANTA - Entrate: 108 mln - Uscite: 126 mln
01:28
Calciomercato: entrate e uscite dei 20 club di Serie A
01:21
Gattuso cambia e non dà certezze: la nuova strategia di Ringhio. Ma in attacco sarà un'Italia 'alla Mancini'
01:19
Wesley è in nazionale, i ladri gli entrano in casa: un vigilante interrompe il furto
01:08
BYD annuncia l’avvio dell’iniziativa “CASI-NO Incentivi Statali”
01:02
Volvo EX60, è iniziato il countdown: sarà svelata il 21 gennaio 2026