Tennis, US Open 2022: russi e bielorussi potranno giocare il torneo

TENNIS

Medvedev e colleghi gareggeranno sotto bandiera neutra come nei precedenti tornei

Gli organizzatori degli US Open 2022 hanno annunciato che i giocatori e le giocatrici provenienti da Russia e Bielorussia potranno regolarmente giocare il torneo, in programma a Flushing Meadows a partire dal 29 agosto. Lo ha reso noto la USTA (United States Tennis Association). Ciò significa quindi che anche il campione in carica e numero uno del mondo Daniil Medvedev potrà scendere in campo per difendere il titolo conquistato a New York lo scorso anno.

“Ci rendiamo conto che ogni organizzazione ha a che fare con diverse circostanze che influenzano le proprie decisioni – spiega la USTA – Basandoci sulla nostra situazione, permetteremo a tutti i giocatori eleggibili di competere nel torneo, senza nessun riferimento alla nazionalità. Gli atleti russi e bielorussi gareggeranno normalmente sotto bandiera neutra, come accaduto nei tornei delle scorse settimane e al Roland Garros".

Resta, invece, in dubbio la presenza di Novak Djokovic. Per entrare negli USA, se le regole non cambieranno, è obbligatorio il pass vaccinale che il campione serbo, idolo dei No Vax, non ha e non ha alcuna intenzione di fare.

