Tennis, Sinner agli ottavi di Indian Wells: "Con Wawrinka dovrò alzare il livello"

TENNIS

L'altoatesino ha sconfitto il francese Mannarino: ora la sfida con il 37enne svizzero

© afp "Posso essere fiero di me, ho avuto molta pazienza oggi ed era quello che serviva". Così Jannik Sinner ha commentato la vittoria contro il francese Adrian Mannarino che gli ha consentito di qualificarsi, per il terzo anno di fila, agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. "Mannarino è un giocatore molto difficile da affrontare, è mancino e gioca in un modo che alla gran parte dei suoi avversari non piace. Sono felice della vittoria ma devo alzare il livello", ha aggiunto l'altoatesino, che ora affronterà per la quinta volta il 37enne Stan Wawrinka. "Io e Stan ci conosciamo molto bene" ha detto Sinner che con lui si è anche allenato prima dell'esordio a Indian Wells. "Sarà sicuramente una partita difficile. Sta giocando davvero molto bene, sente di nuovo grande fiducia, ha vinto delle belle partite. Poi qui gioca molto bene, le condizioni gli piacciono. Speriamo sia un bel match".

Venendo al match di stanotte, l'altoatesino, numero 11 del seeding, ha sconfitto Adrian Mannarino per 7-6 (9-7), 6-4 in un'ora e 47 minuti di gioco. Sinner ha firmato così l'undicesima vittoria in altrettanti incontri con avversari fuori dalla top 50 nel ranking Atp nel 2023. Sinner, che ha vinto l'82% di punti con la prima e il 79% con la seconda di servizio, non ha concesso palle break. Ha salvato un set point sul 5-6 nel tie-break del primo set, poi nel secondo sul 4-4 15-40 ha avuto a disposizione le uniche chance di break di tutto l'incontro. Ha sfruttato la seconda, grazie a un rovescio lungo di Mannarino, e nel game successivo ha completato il successo con uno smash, il suo quindicesimo vincente, sul match point. Il prossimo ostacolo per l'azzurro sarà come detto lo svizzero Stan Wawrinka, che ha sorpreso il 19enne danese Holger Rune, numero 7 del seeding, per 6-2, 6-7 (5-7), 7-5.