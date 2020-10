Tennis, Roland Garros: Sinner e Trevisan fanno la storia e volano ai quarti

ROLAND GARROS

Spettacolari imprese di Jannik Sinner e Martina Trevisan agli ottavi del Roland Garros: nel tabellone maschile, il bolzanino batte 6-3, 6-3, 4-6, 6-3 Alexander Zverev e se la vedrà ai quarti con Rafa Nadal (Korda ko in tre set). Nel torneo donne, la tennista toscana sconfigge l'olandese Kiki Bertens 6-4, 6-4 ed entra fra le migliori otto: ora affronterà la Swiatek, che batte a sorpresa Simona Halep.

TABELLONE MASCHILE

Jannik Sinner regala un’enorme soddisfazione tanto a se stesso quanto a tutto il movimento tennistico nazionale, battendo in quattro set un avversario tosto come il tedesco di origine russa Alexander Zverev, numero 7 Atp. 6-3, 6-3, 4-6, 6-3 il punteggio finale, con il quale il 19enne nato a San Candido conquista per la prima volta in carriera l’accesso ai quarti di finale di un torneo dello Slam. Quella di Sinner è una prova di autorità e maturità: nei primi due set non lascia mai spazio alle iniziative di uno Zverev costretto anche, in un paio di occasioni, a fermarsi per un fastidio alla gola, mentre nel terzo, nonostante un break recuperato, soffre la potenza al servizio del tedesco ed è costretto a cedere per un paio di errori gratuiti di troppo. Nella quarta frazione però viene fuori tutto il talento del 19enne azzurro, che ruba subito il servizio all’avversario e praticamente non deve guardarsi più indietro, chiudendo il match a suo favore dopo tre ore esatte di gioco.

Ai quarti, per Sinner, ci sarà un avversario che non ha bisogno di presentazioni, Rafa Nadal. Il maiorchino si sbarazza in un’ora e 55 minuti dell’americano Sebastian Korda, numero 213 al mondo, cui già l’approdo agli ottavi rappresentava un successo. 6-1, 6-1, 6-2 il punteggio finale per Nadal, che soffre solo in avvio di terzo set prima di scatenare la sua furia agonistica e conquistare un incontro che gli permette di restare in corsa per quello che sarebbe il suo tredicesimo titolo parigino.

TABELLONE FEMMINILE

Sono due le grandi sorprese della prima giornata di ottavi di finale nel torneo donne, e la prima arriva dall’azzurra Martina Trevisan. La tennista toscana, numero 159 al mondo, compie un vero e proprio prodigio contro Kiki Bertens, ottava nella classifica Wta e testa di serie numero 5 del tabellone parigino, e si qualifica per i quarti di finale di uno Slam per la prima volta in carriera. Si capisce sin dall’inizio che la Trevisan è in giornata: dopo sei giochi, infatti, il punteggio è di 5-1 prima che Bertens entri finalmente in partita e conquisti tre game consecutivi. L’italiana, però, non si fa intimidire e chiude con grande personalità il set strappando il servizio al decimo gioco. Simile l’andamento della seconda frazione: Trevisan va avanti sul 3-0 prima della rimonta Bertens, ma l’olandese cede psicologicamente e fisicamente nel finale e al terzo match point l’azzurra conquista la vittoria: finisce 6-4, 6-4.

Ad affrontare Martina Trevisan sarà l’altra sorpresa di questa giornata, la polacca Iga Swiatek: la numero 53 al mondo sconfigge infatti la testa di serie numero 1 del torneo, Simona Halep, con un nettissimo 6-1, 6-2, in appena 69 minuti. Per la 19enne è una clamorosa rivincita contro la romena che lo scorso anno, allo stesso punto del torneo, l’aveva sconfitta in 45 minuti. Rispetta il pronostico, invece, Elena Svitolina: l’ucraina, numero 5 Wta, batte la francese Caroline Garcia con un comodo 6-1, 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Per la Svitolina sarà un ‘quasi’ derby nei quarti contro Nadia Podoroska, argentina di nazionalità ma ucraina d’origine. La numero 131 al mondo batte la ceca Barbora Krejcikova recuperando un set perso malamente 2-6 con due frazioni vinte d’autorità con il punteggio di 6-2, 6-3.