Tennis, Roland Garros: l'avversario di Sinner sarà Alcaraz

ROLAND GARROS

Lo spagnolo batte in tre set Tsitsipas e vola in semifinale. Nel femminile, si sfideranno Swiatek e Gauff

© Getty Images Sarà Carlos Alcaraz a sfidare il nuovo numero 1 al Mondo Jannik Sinner in semifinale al Roland Garros. Lo spagnolo, infatti, batte in tre set Stefanos Tsitsipas, steso con il punteggio di 6-3, 7-6(3), 6-4. Sia l'altoatesino che il classe 2003 cercheranno la prima partecipazione all'atto conclusivo dello Slam francese. Nel tabellone femminile, si affronteranno invece Iga Swiatek e Coco Gauff, che superano Vondrousova e Jabeur.

TABELLONE MASCHILE

Sarà Carlos Alcaraz l'avversario in semifinale al Roland Garros del nuovo numero 1 al mondo Jannik Sinner. Lo spagnolo si aggiudica il match dei quarti contro Stefanos Tsitsipas, che chiude così il suo percorso dopo aver eliminato Matteo Arnaldi. L'iberico domina il primo set strappando due volte il servizio al greco: subito in avvio e sul 5-3, con l'ellenico che riesce solo ad annullare un set point prima di cedere al secondo. Nel successivo parziale, invece, pur volando subito sul 2-0 il classe 2003 deve subire l'aggancio di Tsitsipas, che da 2-4 pareggia 4-4 rimandando il verdetto al tie-break. Nel quale, però, non c'è storia: netto 7-3 in favore del numero 3 della classifica Atp, che trova così il doppio vantaggio. Il capolavoro di Alcaraz si concretizza nel terzo ed ultimo set con l'unica palla break del parziale, quella sul 3-3: l'iberico chiude 6-3, 7-6(3), 6-4 e passa il turno, restando imbattuto nei match contro Tsitsipas, al sesto ko in altrettante partite. Sia lo spagnolo che Sinner cercheranno la prima finale al Roland Garros.

TABELLONE FEMMINILE

La prima semifinale del tabellone femminile sarà tra la numero 1 al mondo Iga Swiatek e la numero 3 Coco Gauff, in attesa del lato del tabellone dove c'è ancora Jasmine Paolini. La polacca continua la sua cavalcata inarrestabile e, dopo il doppio 6-0 negli ottavi, vince 6-0, 6-2 a Marketa Vondrousova, lasciando appena due game alla ceca. L'americana, invece, deve imporsi in rimonta su Ons Jabeur: la tunisina vince 6-4 il primo set, poi l'americana domina e rimonta aggiudicandosi 6-2 il secondo parziale e 6-3 il terzo.