Tennis, Roger Federer torna ad allenarsi

Out per il resto del 2020, Roger Federer ha ripreso ad allenarsi dopo l'operazione al ginocchio destro. L'intervento è riuscito e, dopo alcune settimane di convalescenza, Re Roger è tornato ad allenarsi. Per rivederlo con una racchetta in mano, secondo i programmi del suo allenatore Severin Lüthi in un'intervista al quotidiano svizzero Tages-Anzeiger, bisognerà tuttavia attendere metà agosto, in vista della prossima stagione, verosimilmente l'ultima in carriera per il campione elvetico.