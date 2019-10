Tennis, ritorno in grande stile per Djokovic: è il 76esimo titolo

Un ritorno da numero uno. Novak Djokovic, che tornava in campo dopo l'infortunio a una spalla che lo aveva costretto al ritiro all’Us Open, conquista il titolo al torneo Atp 500 di Tokyo e si porta a casa il quarto trofeo stagionale (Australian Open, Wimbledon e Madrid) e il 76esimo in totale di una carriera straordinaria. Niente da fare per l’australiano Millman, battuto 6-3 6-2 con grande autorevolezza, la stessa con cui il numero uno al mondo ha condotto tutto il torneo, durante il quale non ha perso neanche un set e ha ceduto il servizio soltanto due volte. Bentornato Nole.