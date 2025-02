Tennis Rio de Janeiro: Zverev fuori ai quarti, buone notizie per Sinner

Sorpresa ai quarti di finale delll'Atp 500 di Rio de Janeiro. Francisco Comesana, numero 86 al mondo, ha battuto il numero due al mondo Alexander Zverev in tre set con il punteggio di 4-6 6-3 6-4. L'argentino ha centrato la prima semifinale in carriera nel circuito Atp recuperando da uno svantaggio di 4-1 nel terzo set. "Mi sono goduto ogni momento - ha spiegato nell'intervista post-partita - e credo che sia per tutto il lavoro fatto per arrivare fino a qui. Devo essere grato per tutto questo". In semifinale affronterà l'unico non argentino ancora in corsa per il titolo, Alexandre Muller, primo francese tra i migliori quattro nella storia del torneo.