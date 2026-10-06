Tennis, Panatta: "Sinner? Salute priorità, tornerà più forte di prima"

06 Ott 2026 - 15:00
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Come sta Sinner? È la domanda che tutti mi fanno. Capisco la curiosità e l'interesse, ma sinceramente non lo so... Mi dispiace molto che Jannik debba chiudere qui la stagione. Sono sicuro che, insieme al suo staff e soprattutto ai medici, abbia fatto la scelta più saggia". Così Adriano Panatta, commentando la decisione di Jannik Sinner di fermarsi fino a fine anno per recuperare completamente dall'infortunio al ginocchio. "La salute viene prima di tutto, e quando c'è di mezzo un problema fisico, per un atleta di alto livello, bisogna avere la pazienza di recuperare bene, di fermarsi, senza forzare i tempi. Jannik è giovane, ha ancora tantissimi anni davanti e sono convinto che tornerà più forte di prima. Adesso deve pensare soltanto a curarsi e a stare bene. Gli faccio un grande in bocca al lupo per il recupero e spero di rivederlo presto in campo". 

Tennis

00:51
DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

02:09
DICH BUONFIGLIO SU SINNER PER SITO 6/10 DICH

Buonfiglio: "Sinner? Nulla lo spaventa, nemmeno combattere con se stesso"

01:48
Sinner, 2026 a due facce

Sinner, 2026 a due facce

01:30
Sinner, annuncio shock

Sinner, annuncio shock

01:14
MCH MEDVEDEV COLPISCE SPETTATORE PALLATA PECHINO VS DJOKOVIC 05/10 MCH

Follia Medvedev: squalificato per una pallata nell'occhio ad uno spettatore

01:08
Djokovic batte Zverev

Djokovic batte Zverev

01:27
Djokovic fatica a Pechino

Djokovic fatica a Pechino

00:56
Nuovo stop per Musetti

Nuovo stop per Musetti

01:19
La strategia di Sinner

La strategia di Sinner per restare n° 1

01:20
Sinner non va in Cina

Sinner non va in Cina

00:17
MCH SINNER ALLA SFILATA DI GUCCI 25/9 MCH

Niente Pechino per Sinner, che si consola assistendo alla sfilata di Gucci

01:36
Sinner, niente ritorno

Sinner, niente ritorno: "Non mi sento al top"

00:43
L'annuncio di Sinner: "Non rientro a Pechino"

L'annuncio di Sinner: "Non rientro a Pechino"

01:33
Sinner e Musetti show

Sinner e Musetti show, per ora fuori dal campo

01:39
Musetti non si arrende

Musetti non si arrende

00:51
DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

I più visti di Tennis

 Djokovic in finale a Pechino

Atp Pechino, Medvedev colpisce uno spettatore sugli spalti e viene squalificato: Djokovic va in finale

Medvedev e la pallina contro il tifoso: il russo chiede subito scusa FOTO

MCH MEDVEDEV COLPISCE SPETTATORE PALLATA PECHINO VS DJOKOVIC 05/10 MCH

Follia Medvedev: squalificato per una pallata nell'occhio ad uno spettatore

La strategia di Sinner

La strategia di Sinner per restare n° 1

Eterno Djokovic, a Pechino è imbattibile! Zverev si arrende e il numero 1 di Sinner si allontana

Jannik Sinner

Sinner, arrivederci al 2027. Continuerà la terapia al ginocchio: "Devo pensare alla mia carriera"

Notizie del giorno
Vedi tutti
Goncalo Ramos (Milan), stipendio lordo all'anno: 13 milioni di euro
16:28
Gonçalo Ramos si è preso il Portogallo, ora tocca al Milan: a Reggio Emilia per un'altra festa rossonera
DICH BUONFIGLIO SU SINNER PER SITO 6/10 DICH
16:24
Buonfiglio: "Sinner? Nulla lo spaventa, nemmeno combattere con se stesso"
16:13
Spalletti sorride: l’emergenza è quasi finita e la sosta restituisce un difensore in più
16:06
Caso Figc, Buonfiglio: "Nessuno ha vinto o perso, ha vinto lo sport"
16:01
Caso Figc, Buonfiglio: "Mandati messaggi mafiosi, attacchi squallidi alla mia famiglia"