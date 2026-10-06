Tennis, Panatta: "Sinner? Salute priorità, tornerà più forte di prima"

"Come sta Sinner? È la domanda che tutti mi fanno. Capisco la curiosità e l'interesse, ma sinceramente non lo so... Mi dispiace molto che Jannik debba chiudere qui la stagione. Sono sicuro che, insieme al suo staff e soprattutto ai medici, abbia fatto la scelta più saggia". Così Adriano Panatta, commentando la decisione di Jannik Sinner di fermarsi fino a fine anno per recuperare completamente dall'infortunio al ginocchio. "La salute viene prima di tutto, e quando c'è di mezzo un problema fisico, per un atleta di alto livello, bisogna avere la pazienza di recuperare bene, di fermarsi, senza forzare i tempi. Jannik è giovane, ha ancora tantissimi anni davanti e sono convinto che tornerà più forte di prima. Adesso deve pensare soltanto a curarsi e a stare bene. Gli faccio un grande in bocca al lupo per il recupero e spero di rivederlo presto in campo".