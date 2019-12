Tennis: Nadal chiude il 2019 al 1° posto, Berrettini 8°

Rafa Nadal chiude il 2019 in vetta alla classifica mondiale e saluta l'anno da numero uno per la quinta volta in carriera (2008, 2010, 2013 e 2017 le precedenti). Alle sue spalle Novak Djokovic e Roger Federer. Ottava poltrona per Matteo Berrettini, quarto italiano nell'Era Open a chiudere nella Top 10 dopo Panatta (4), Barazzutti (7) e Fognini (9). Tra le donne la regina è Ashleigh Barty: miglior azzurra Jasmine Paolini (96), davanti a Camila Giorgi (100).