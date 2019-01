Tennis, Murray sconfitto agli Australian Open: "Ritiro? Dipende dall'operazione"

14/01/2019

Non basta il cuore immenso di Andy Murray che, dopo una straordinaria rimonta, si arrende al quinto set a Bautista Agut nel primo turno degli Australian Open, tra le lacrime, in quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita. Lo scozzese ha già annunciato il ritiro, ma potrebbe continuare fino a Wimbledon, fisico permettendo: "Forse ci vedremo di nuovo, farò tutto il possibile. Per tornare ho bisogno di un'operazione che però non mi dà garanzie".