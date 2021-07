Tennis, morta la statunitense Shirley Fry

LUTTO NEL TENNIS

L'ex stella è tra le sole 10 donne ad aver vinto titoli in singolare in tutti e quattro i tornei principali

È lutto nel mondo del tennis. Si è spenta all'età di 94 anni in Florida l'ex tennista statunitense Shirley Fry. Nata in Ohio, aveva fatto la sua prima apparizione sportiva all'età di 14 anni, debuttando nei Campionati Nazionali degli Stati Uniti. Questa fu solamente la prima tappa di una lunga carriera. Shirley Fry entrò a far parte nel 1970 dell'International Tennis Hall of Fame: vincitrice del Roland Garros nel 1951 prima di trionfare a Wimbledon, Flushing Meadows e Melbourne. Getty Images

Dal 1946 al 1956 terminò l'anno classificandosi tra i primi 10 per nove volte. Inoltre, è tra le sole 10 donne ad aver vinto titoli in singolare in tutti e quattro i principali Slam almeno una volta nella sua carriera. Fry ha anche vinto 13 titoli di doppio del Grande Slam.