Tennis, Montecarlo: Tsitsipas batte Zverev, troverà Fokina

masters

Il greco si sbarazza del tedesco 6-4 6-2 e difenderà il titolo nella finalissima contro lo spagnolo, vincitore su Dimitrov in tre set

Stefanos Tsitsipas proverà a confermarsi principe di Montecarlo. Il greco vince con un agevole 6-4 6-2 la semifinale con il tedesco Alexander Zverev, giustiziere dell’italiano Jannik Sinner, e si costruisce la possibilità di sollevare il trofeo per la seconda volta consecutiva. In finale affronterà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, vincitore 6-4 6-7 (2) 6-3 su Grigor Dimitrov in una sfida con diversi colpi di scena. Getty Images

DAVIDOVICH FOKINA-DIMITROV 6-4 6-7 (2) 6-3

Davidovich Fokina si conferma la grande sorpresa di Montecarlo e conquista la prima finale di un Master 1000 nella sua carriera. Lo spagnolo, che nel corso del torneo ha eliminato Djokovic, sconfigge Dimitrov 6-4 6-7 (2) 6-3 in una semifinale dalle diverse facce. L’iberico, numero 46 del ranking, parte bene nel primo set e prende subito il break nel terzo game, per poi chiudere 6-4 senza concedere all’avversario chance di rientrare. Nel secondo parziale Dimitrov va subito 2-0 ma ha un passaggio a vuoto, andando in svantaggio 4-2 e poi 5-3. Quando Davidovich Fokina serve per il match, la luce si spegne all’improvviso: lo spagnolo fa appena due punti in due game, perdendo il servizio, e cede 7-2 al tie break. Il vento gira quindi dalla parte del bulgaro, che strappa un break in apertura del parziale decisivo e ha ben quattro occasioni per ottenerne un altro sul 2-0. Lo spagnolo tuttavia non cede, tiene il turno di battuta e torna a macinare gioco, infilando cinque game consecutivi. Con Dimitrov falloso e nervoso, per Davidovich Fokina è facile chiudere 6-3 e godersi il miglior risultato in carriera finora.

TSITSIPAS-ZVEREV 6-4 6-2

Uno Stefanos Tsitsipas non particolarmente esaltante domina uno spento Alexander Zverev, lontano parente del giocatore in grado di eliminare Sinner, con un comodo 6-4 6-2. Il tedesco sbaglia tanto e ha dei blackout clamorosi a tratti, per poi accendersi all’improvviso: subisce un break nel terzo game, reagisce con il contro break ma va di nuovo sotto nel sesto game. Tsitsipas conduce fino al 5-2, serve per il set nel nono game ma vanifica tutto con errori di imprecisione. Rientrato in partita, Zverev si scioglie sul più bello, cedendo 6-4 senza conquistare punti nel decimo game (sul suo servizio). Il secondo set viene giocato solo fino al 2-2. Nel sesto game, Tsitsipas prende il break a uno Zverev stremato dalle fatiche nei quarti di finale e concede in tutto quattro punto negli ultimi quattro game, chiudendo 6-2. Il regno del greco a Montecarlo potrebbe continuare ancora.