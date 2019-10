Tennis, Masters 1000 Shanghai: Fognini si arrende a Medvedev

E' finita ai quarti di finale l'avventura di Fabio Fognini al torneo di Shanghai, penultimo Masters 1000 della stagione tennistica. Il campione ligure è stato infatti sconfitto dal russo Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3 7-6. Fognini ha lottato come un leone, ma con il Medvedev di oggi c'è stato poco da fare. Il russo ha vinto soprattutto grazie al servizio, che gli ha portato il 91% dei punti conquistati. Federer e Nadal coach di... Fognini

Per il 32enne di Arma di Taggia, numero 12 del ranking, comunque, una grande gara contro un avversario considerato fra i più in forma del momento e che attualmente occupa la posizione numero 4 nella classifica mondiale. Tra poco in campo Matteo Berrettini (n. 13 del mondo) per giocarsi un posto in semifinale contro l'austriaco Dominic Thiem, numero 5 del ranking.