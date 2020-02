Tennis, Marcelo Rios: "L'ATP ha coperto quattro volte il doping di Agassi"

TENNIS

Marcelo Rios all'attacco di André Agassi e dell'ATP. In un'intervista a La Tercera l'ex numero uno al mondo cileno ha lanciato pesanti accuse: "Agassi fu beccato positivo al doping per quattro volte ma gli oragni ATP insabbiarono tutto perché altrimenti il tennis avrebbe fatto una brutta fine". Rios e l'americano furono grandi rivali sul finire degli anni '90 ma le accuse coinvolgono pure Pete Sampras: "Ai miei tempi a fine anno si giocava il Masters sempre sul cemento e su campi rapidi per farlo vincere. Solo io e Bruguera provammo a chiedere di giocare su superfici diverse anno dopo anno".

Il cileno, recentemente operatosi all'anca ("Questo è ciò che ti lascia il tennis: tanti soldi ma un fisico di m..."), propone di cambiare alcune regole: "Non capisco perché ci siano due servizi, un vantaggio eccessivo per chi è alto due metri. Karlovic non si ritirerà mai".