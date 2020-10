Tennis, l'omaggio di Federer a Nadal: "Ben fatto amico mio, te lo sei meritato"

Anche Roger Federer ha reso omaggio a Rafa Nadal dopo il trionfo su Djokovic nella finale del Roland Garros, che è valso allo spagnolo il tredicesimo successo sulla terra rossa parigina e il ventesimo in totale tra i tornei del Grande Slam. Tanti quanti quelli di 'Re Roger'. "Ho sempre avuto il massimo rispetto per il mio amico Rafa, come persona e come campione - ha scritto lo svizzero sui suoi canali social - Come mio più grande rivale nel corso di molti anni credo che ci siamo spronati l'un l'altro nel diventare giocatori migliori. Pertanto è un vero onore per me congratularmi con lui per la sua ventesima vittoria nel Grande Slam".