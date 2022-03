Tennis, la Peugeot scarica Djokovic: "Non continueremo con la sponsorizzazione"

Novak Djokovic continua a pagare le conseguenze della sua decisione di non vaccinarsi contro il Covid. Dopo essere stato espulso dall'Australia per le sue posizioni chiaramente no-vax, ora anche gli sponsor lo abbandonano. E' di oggi l'annuncio della Peugeot, che ha posto fine a un rapporto che durava dal 2014. "Non continueremo con la sponsorizzazione di Djokovic" ha detto l’ad di Stellantis Carlos Tavares.

Getty Images