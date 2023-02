Tennis, la vendetta di Sinner:  Tsitsipas battuto a Rotterdam

tennis

L'azzurro batte il greco in due set: ora Wawrinka

© Getty Images

Continua il momento positivo di Jannik Sinner che approda ai quarti di finale del Torneo Atp di Rotterdam superando in due set il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-4 6-3. Ai quarti l'altoatesino affronterà lo svizzero Stan Wawrinka.

Il 21enne di Sesto Pusteria, risalito al n.14 del ranking grazie al trionfo a Montpellier di domenica scorsa (settimo trofeo ATP in carriera), dopo aver superato in tre set il francese Benjamin Bonzi, n.48 ATP, ha regolato in un'ora e 21 minuti di partita, il greco n.3 del ranking e primo favorito del seeding, finalista dodici mesi fa. Per Jannik, che non ha concesso nemmeno una palla-break e si è assicurato l'89% dei punti con la prima ed il 76% con la seconda, si tratta della seconda volta tra i migliori otto a Rotterdam (nel 2020 la prima). Il 24enne di Atene era avanti 5-1 nel bilancio dei confronti diretti con l'altoatesino ed aveva vinto gli ultimi quattro, compreso il più recente negli ottavi degli Australian Open chiuso 6-3 al quinto (l'unico successo di Jannik al secondo turno del Masters 1000 di Roma nel 2020). Nella loro prima sfida sul veloce indoor è Stefanos a fare un po' più fatica nei primi due turni di battuta rispetto a Jannik poi entrambi trovano il ritmo e quello che di volta in volta risponde raccoglie veramente poco. Nel nono game con una splendida risposta di diritto lungolinea seguita da uno schiaffo al volo l'azzurro si procura la prima palla-break del match che trasforma rispondendo ad un'altra seconda del greco e stampando lo smash a campo vuoto (5-4). E poco dopo si assicura il primo set per 6-4, alla seconda opportunità. Tsitsipas accusa il colpo, stecca un altro paio di rovesci e cede la battuta a zero in avvio di seconda frazione, con Sinner che conferma il vantaggio (2-0) allungando a cinque la striscia di giochi consecutivi (con un parziale di 20 punti a 4). Contro il tennis dirompente dell'altoatesino Stefanos è già bravo ad evitare il doppio break (2-1). Nel quarto gioco i due colpi più belli del match: un passante no-look dell'azzurro e un rovescio lungolinea del greco che però continua a far fatica (3-1). Jannik non si concede pause o distrazioni, continua a spingere e con un altro break chiude 6-3 con un passante lungolinea di rovescio.

Venerdì nei quarti - i dodicesimi in carriera a livello indoor - Sinner troverà dall'altra parte della rete lo svizzero Stan Wawrinka, n.130 ATP (ma arrivato sul terzo gradino del podio mondiale nel 2014), in gara con il ranking protetto, che a Rotterdam ha trionfato nel 2015 (battendo Berdych) ed è stato ancora finalista nel 2019 (stoppato da Monfils). Il 37enne di Losanna è avanti 2-1 nei confronti diretti ma Sinner ha vinto proprio l'ultimo, disputato al primo turno sull'erba di Wimbledon nel 2022.

"Sono contentissimo. C'è molto lavoro dietro a questa vittoria. Ho giocato un buon tennis, sono rimasto sempre molto concentrato. Stefanos è un grande giocatore ed io non vedevo l'ora di giocare questo match. Ho ringraziato il mio team perché noi prepariamo al meglio ogni partita: lo avevamo fatto anche in Australia dove è stato davvero brutto perdere. Wawrinka? Sono contento che giochi di nuovo ad alto livello - ha aggiunto Sinner a proposito del suo prossimo avversario - sarà certamente una partita diversa rispetto a quella di oggi. Spero di giocare ancora bene come ho fatto nei primi due match".