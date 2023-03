Tennis, Indian Wells: niente finale per Sinner, vince Alcaraz  

TENNIS

L'altoatesino cede in due set allo spagnolo, che ora sfiderà Medvedev per il titolo

© ansa Si ferma alle semifinali al corsa di Jannik Sinner a Indian Wells. L'altoatesino, infatti, perde in due set contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, che si impone con il punteggio di 7-6(4), 6-3 dopo aver anche annullato un set point nel corso del primo parziale al 21enne di San Candido. Il classe 2003 si giocherà ora il titolo dell'Atp 1000 americano con il russo Daniil Medvedev, che supera 7-5, 7-6(4) il padrone di casa Frances Tiafoe.

Niente da fare per Jannik Sinner, che si ferma proprio a un passo dall'atto conclusivo di Indian Wells perdendo la semifinale contro Carlos Alcaraz. Lo spagnolo si impone con il punteggio di 7-6(4), 6-3, ma i rimpianti dell'altoatesino sono tutti sul finire del primo parziale. Dopo un primo break in favore dell'iberico, infatti, il 21enne di San Candido risale dal 2-4 al 4-4, poi sul 6-5 ha addirittura un set point a disposizione, ma il classe 2003 si difende bene e si garantisce il tie-break, che poi vince 7-4.

Nel secondo, purtroppo, non c'è storia: Alcaraz parte subito forte, sale sul 2-0 e, sul 4-1, Sinner deve addirittura annullare tre palle break per evitare di dare un largo vantaggio allo spagnolo. Il break iniziale, però, fa la differenza, con l'italiano che non riesce a rimettere tutto in equilibrio. Al secondo match point, il 19enne chiude sul 6-3 e si qualifica per la terza finale di un 1000 in carriera: sarebbe il terzo trionfo dopo i successi contro Ruud a Miami e Zverev a Madrid. L'avversario sarà l'ex numero uno al mondo Daniil Medvedev, capace di togliere agli Stati Uniti un finalista di casa: 7-5, 7-6(4) a Frances Tiafoe.