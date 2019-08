Tennis: Fognini di nuovo papà, la Pennetta aspetta il secondo figlio

"In quattro sarà ancora più bello". Con queste parole postate su Instagram, il numero uno del tennis italiano Fabio Fognini ha annunciato che diventerà ancora papà. La moglie Flavia Pennetta, già mamma di Federico, nato nel 2017 ,è infatti in attesa del loro secondo figlio. Fabio e Flavia si sono sposati nel giugno 2016. La Pennetta ha dato l'addio al tennis dopo il trionfo agli Us Open 2015.