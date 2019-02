Tennis: Fed Cup, l'Italia cede 3-0 alla Svizzera e va ai playout

10/02/2019

Fed Cup amarissima per l'Italia. Le azzurre cedono 3-0 alla Svizzera , che le condanna ai playout, in programma nel weekend del 20-21 aprile. Già sotto 2-0, a Camila Giorgi non è riuscita la rimonta: dopo aver perso con Victorija Golubicla, la marchigiana si è arresa anche a Belinda Bencic, che si è imposta 6-2 6-4 regalando il punto decisivo alle elvetiche per la qualificazione al gruppo mondiale di Fed Cup.

Sabato Bencic aveva battuto per 6-2 7-5 Sara Errani in poco più di un'ora e un quarto di gioco, mentre la Golubic si era imposta per 6-4 2-6 6-4 su Camila in due ore e 13 minuti. Partenza complicata per Camila che ha dovuto salvare tre palle-break (le prime due consecutive) già nel game d'avvio. Dopo aver fallito a sua volta una chance di strappare la battuta alla Bencic, nel terzo gioco Giorgi si è trovata indietro 0-30 ma ha infilato quattro punti consecutivi con due ace. Nel quinto gioco è arrivato il break per Belinda con Camila che ha ceduto il servizio dopo essere stata avanti 40-15. Giorgi ha avuto difficoltà sempre maggiori a tenere lo scambio e nel settimo game ha ceduto nuovamente la battuta permettendo alla Bencic di salire 5-2 e poco dopo di archiviare un primo set segnato dai 17 gratuiti dell'azzurra contro i 2 dell'elvetica.



In avvio di seconda frazione le cose non sono migliorate per Camila che ha ceduto nuovamente la battuta. Belinda ha commesso qualche errore in piu' ma l'azzurra non ne ha approfittato. Anzi, nel quinto gioco Giorgi ha rischiato di subire un secondo set ma si e' salvata. Bencic pero' non ha accusato lo stesso passaggio a vuoto di sabato ed ha difeso il vantaggio fino al definitivo 6-4 sull'ennesima risposta sbagliata di Camila.