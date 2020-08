Tennis, ecco il calendario Atp fino alle Finals: protocollo severo per la sicurezza

TENNIS

Tutto pronto per la ripartenza del tennis mondiale. E' stato infatti definito il calendario Atp fino alle Finals. Si parte con il Masters 1000 di Cincinnati il 22 agosto, torneo ospitato quest'anno a Flushing Meadows, dove poi dalla settimana successiva si disputerà lo US Open. La stagione sul rosso inizierà con il Generali Open di Kitbuhel, in programma durante la seconda settimana dello Slam newyorchese. Dal 14 settembre, come annunciato, saranno invece anticipati gli Internazionali BNL d'Italia con la particolarità della finale di lunedì Nella settimana delle qualificazioni del Roland Garros, dal 21 settembre, si giocherà anche l'ATP 500 di Amburgo.

Stabiliti anche i tornei della parte finale di stagione. Si rimane in Europa dopo la cancellazione dello swing in Asia. Il torneo di San Pietroburgo, il primo di questi appuntamenti, verra' promosso ad ATP 500. Poi il calendario prevede Anversa (European Open), Mosca (VTB Kremlin Cup), Vienna (Erste Bank Open), il Masters 1000 di Parigi-Bercy (Rolex Paris Masters) e Sofia (Sofia Open), prima delle ATP Finals.





SEVERO PROTOCOLLO DI SICUREZZA

"Il tennis sta iniziando a trovare la strada per ripartire" ha detto il presidente dell'ATP Andrea Gaudenzi. "Anche se la sicurezza e la salute di tutte le persone coinvolte restano prioritari, speriamo di poter conservare questo calendario e produrre un finale forte di stagione". Gaudenzi ha anche ringraziato gli organizzatori degli eventi per la flessibilità dimostrata. L'ATP, specifica il comunicato che accompagna l'ufficializzazione del nuovo calendario, si riserva la possibilità di inserire ancora nuovi tornei, anche attraverso la concessione di un numero limitato di licenze della durata di un solo anno. Tutti i tornei, specifica l'ATP, restano soggetti a cambiamenti o modifiche in relazione alle politiche internazionali sui viaggi o alle decisioni dei governi nazionali di approvare o meno l'organizzazione di eventi sportivi. Sarà inoltre in vigore un severo protocollo per la sicurezza e il distanziamento sociale. Infine, l'annuncio ufficiale del calendario 2020 conferma che in questa stagione non si terranno le Next Gen ATP Finals a Milano.