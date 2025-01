Tennis, Djokovic da record a Brisbane: batte Monfils per la 20esima volta in carriera

Anche in questa occasione, la solidità e la precisione di Djokovic hanno fatto la differenza, concretizzando tutte e tre le palle break avute. Monfils ha avuto solo una possibilità di break, senza riuscire a sfruttarla. Djokovic ha gestito il match con autorità, vincendo in 1 ora e 14 minuti. Al termine della sfida il serbo ha celebrato la vittoria con il gesto del violino e del sassofono, come richiesto dai suoi figli, che per la prima volta lo hanno accompagnato in questa trasferta a Brisbane.