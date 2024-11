Tennis, Del Potro shock: "A 36 anni non riesco a salire le scale, prendo 8 pillole al giorno"

L'ex campione argentino di tennis Juan Martin Del Potro, ex numero 3 del mondo, si racconta in un video social tra operazioni chirurgiche, dolori fisici e rinunce. Il 1° dicembre a Buenos Aires farà la sua ultima apparizione in un match-esibizione a cui parteciperà anche Novak Djokovic. "Cercherò di essere in forma, sarà solo un modo per dire ciao al tennis. E sono contentissimo che un uomo generoso come Nole abbia deciso di giocare insieme a me questo match. Quando ho giocato la mia ultima partita a Buenos Aires nel 2022, contro Delbonis, ho preso subito un volo per la Svizzera. E sono andato a operarmi per la quinta volta al ginocchio".