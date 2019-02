Tennis, Coppa Davis: Seppi batte Gunneswaran, Italia alla fase finale

02/02/2019

Dopo le rotonde vittorie che lo stesso Seppi e Matteo Berrettini avevano ottenuto venerdì, infatti, l'Italia si era portata su un rassicurante 2-0. Ma l'India mai doma accorcia nella sfida di doppio del mattino, conclusa in tre set (4-6, 6-3, 6-4) e in cui Bopanna e Sharan sono stati in grado di recuperare un set di svantaggio e battere Berrettini e Bolelli, regalando una grande gioia al pubblico di Calcutta. Il primo set era virato a favore degli azzurri a partire dall'importante break del 5-4, poi Berrettini e Bolelli si sono fatti sorprendere dagli avversari a partire dal quarto game del set successivo, non recuperando mai la partita in ricezione. Terzo set disastroso per l'Italia, che dopo essersi portata sul 3-1 si era fatta sorpassare dopo un controbreak. Importante quindi la netta vittoria di Seppi, bravo ad approfittare della tensione di Gunneswaran che perde in un soffio i primi due game della partita e poi cede di schianto dopo un break al sesto game: il 6-1 si chiude in appena 21 minuti. L'indiano prova a resistere nel secondo set, con alcuni game lunghi e palpitanti (il terzo regala sei palle break, il settimo tre). L'azzurro riesce però a chiuderla quando è il suo turno di battuta e il 6-4 significa Finals di novembre per l'Italia.